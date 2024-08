Martinelli meritava una chance da secondo portiere?

La permanenza di Pietro Terracciano cambia chiaramente tutte le carte in tavola per Martinelli, che di spazio in viola ne avrebbe pochissimo, nel caso in cui si decidesse di farlo rimanere. La domanda sorge spontanea: Martinelli avrebbe meritato di disputare una stagione da numero 12? Difficile rispondere. Quel che è certo è che, se davvero la Fiorentina crede in questo ragazzo (e le qualità sono indubbie) più prima che poi dovrà anche ritagliargli un certo spazio. A 18 anni e dopo una stagione di studio Martinelli ha bisogno di metter su esperienza e minuti che oggi la Fiorentina non può garantirgli (o magari sì, ma in misura decisamente ridotta). Per lui, dunque, è possibile che si aprano le porte di un prestito, molto probabilmente in una categoria inferiore. La Fiorentina 2024/2024 punta sull'affidabilità, ma non c'è dubbio che un Martinelli in rampa di lancio avrebbe incuriosito un po' tutti. Appuntamento soltanto rimandato.