Mancini pesca in Toscana per lo stage: occasione per Bianco e Martinelli

Cinque giocatori, due (Bianco e Martinelli) della Fiorentina e tre (Baldanzi, Cambiaghi e Fazzini) dell’Empoli. L’appuntamento - ricorda il Corriere Fiorentino è per oggi pomeriggio, quando i ragazzi del primo gruppo (impegnati in Serie B) lasceranno il posto al secondo che lavoreranno a partire da oggi pomeriggio e fino a domattina. Al Mancio non manca certo il coraggio quando si tratta di puntare sui giovani. Per questo anche uno come Bianco deve sfruttare al massimo questa opportunità. Alla prima, vera stagione da giocatore della prima squadra viola, al momento non ha ancora messo piede in campo in campionato ma, in Conference League, ha comunque messo insieme tre presenze, per 70’ complessivi. Sono state soprattutto le ultime amichevoli però, e in particolare la sfida col Borussia Dortmund, a testimoniarne la crescita.