Le cinque notizie più lette di oggi sulla Fiorentina: adesso testa solo e soltanto al campo
Focus VN - Da Dodò a Beto: Fiorentina, chi sale e chi scende con Vanoli
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - Fiorentina, i convocati per la gara con il Venezia: la scelta di Vanoli su Oulai
2 - È colpa della società troppo debole se succedono tutte alla Fiorentina
3 - Ulivieri: "Perché Grosso ha chiesto l'esonero. Dovrebbero trovare un accordo"
4 - CorSport: "Vanoli ne cambia sette. Brescianini avanti rispetto ad Atta"
5 - Venezia-Fiorentina, probabili formazioni: Vanoli si affida ai senatori?
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