Le parole di Renzo Ulivieri sul rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso
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Il rapporto tra la Fiorentina e Fabio Grosso continua a tenere banco, ma Renzo Ulivieri non è convinto dei provvedimenti che il club vuole prendere:
Attraverso l’esonero le cose cambiano dal punto di vista economico, per sé e per lo staff. Grosso avrà chiesto l’esonero perché convinto che fosse quella la strada ed ha rimesso le decisioni in mano alla società. Vedo difficile contestare una inadempienza perché l’esonero c’è stato e il lunedì, alla ripresa degli allenamenti c’era già Vanoli. Qui perciò siamo nell’ambito del condizionale, dire che non si sarebbe più presentato al Viola Park è un conto non presentarsi materialmente è un altro. Se la società lo avesse aspettato inutilmente lunedì sarebbe stato diverso.
Ulivieri ha poi parlato della propria esperienza personale:
Io ne avuti diversi di casi disciplinari ma li ho sempre vinti, tranne uno. Un club di A mi esonerò e poi mi fece un procedimento sostenendo che si trattasse di dimissioni perché io provocatoriamente avevo dichiarato in sala stampa “se fossi la società esonererei l’allenatore”. Ma un conto sono le dichiarazioni e un conto i fatti e quelli non c’erano ed infatti vinsi. Ci sono regole ben precise. Credo si debbano mettere a sedere e cercare un accordo, per il bene di tutti.
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