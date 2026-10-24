Rileggi insieme a noi le cinque notizie più lette nella giornata odierna sul nostro sito
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - Pioli: "Chiedo scusa, a Firenze fu colpa mia. Esonero giusto ma troppi luoghi comuni"
2 - Primavera, Fiorentina-Milan: super tripletta e poi rosso per Croci, 1ª vittoria in casa
3 - Franchi: il Comune detta le prescrizioni. La reazione della Fiorentina
4 - Pioli: "Chiarisco la questioni soldi. Atta? Pensavo andasse in una big"
5 - Inter-Fiorentina, probabili formazioni: torna Brescianini, ballottaggio Dodò-Viery
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