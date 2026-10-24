Due vittorie, un pareggio ed una sconfitta (contro l'Inter): l'arrivo di Raffaele Palladino al Bologna ha dato una scossa alla compagine rossoblù, dopo un inizio non proprio indimenticabile con Domenico Tedesco in panchina nelle prime quattro giornate. Nell'anticipo odierno del sabato pomeriggio, i felsinei hanno espugnato il campo del Cagliari per 2-0 ed adesso i punti i classifica sono otto, sette dei quali ottenuti proprio dall'arrivo dell'ex viola alla guida tecnica della formazione emiliana.

Un altro ex viola, peraltro, si sta sempre più mettendo in mostra come elemento cardine della squadra, ovvero Federico Bernardeschi. Autore del raddoppio in terra sarda, il mancino di Carrara è stato tra i migliori in campo e non è una novità in questi ultimi tempi. "Per noi giovani, e non solo, è un vero esempio. E poi ha una tecnica sopraffina, giocare con lui è un piacere", ha detto il giovane centrocampista rossoblù Marco Libra in conferenza stampa.