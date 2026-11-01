Ecco le notizie di giornata più lette su Violanews
VIDEO - Vanoli: "Da Beto voglio di più. Gonçalves può fare la mezzala"
A fine giornata per una rilettura rapida dell'universo Fiorentina, la redazione di Violanews.com vi propone i link alle 5 notizie più lette nel corso delle ultime 24 ore. Buona lettura!
Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.
La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - Gazzetta consiglia Vanoli: "Così puoi sfruttare le qualità di Pellegrino"
2 - Vanoli: "Basta parlare di Oulai, Fagioli troppo criticato. Beto deve fare di più"
3 - Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: ancora Fagioli, due ballottaggi
4 - Como, altro caso VAR: rigore tolto al Venezia. E Firenze ricorda
5 - Under 18, Fiorentina-Hellas Verona: vittoria clamorosa allo scadere per i Viola
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