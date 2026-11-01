La Fiorentina deve lavorare sull’aspetto mentale e trovare nuove soluzioni offensive per riportare al gol i centravanti. Per Pellegrino, in particolare, Vanoli potrebbe valorizzare il colpo di testa, specialità che aveva contribuito alle fortune del Parma nella scorsa stagione e finora rimasta inespressa in viola. Una maggiore presenza di cross dal fondo potrebbe aiutare l’attaccante a ritrovare efficacia.

Contro l’Atalanta si è sbloccato Njie, ma le reti continuano a essere poche rispetto alla mole di gioco prodotta. Un limite aggravato dalla fragilità difensiva: la Fiorentina ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21, oltre due a partita, raccogliendo appena cinque punti nelle prime nove giornate. Numeri che rendono complicata la risalita della classifica.

La fiducia resta comunque sostenuta dai segnali offensivi emersi giovedì al Franchi: contro l’Atalanta i viola hanno concluso 26 volte e registrato 49 ingressi nell’ultimo terzo di campo. La priorità è trasformare questa capacità di avanzare e creare occasioni in una maggiore concretezza, coinvolgendo meglio le punte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.