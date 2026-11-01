Pellegrino è fermo a soli 2 gol in campionato

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS PISA

Focus VN - Goncalves arranca: le condizioni per un riscatto ad oggi improbabile

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Fiorentina deve lavorare sull’aspetto mentale e trovare nuove soluzioni offensive per riportare al gol i centravanti. Per Pellegrino, in particolare, Vanoli potrebbe valorizzare il colpo di testa, specialità che aveva contribuito alle fortune del Parma nella scorsa stagione e finora rimasta inespressa in viola. Una maggiore presenza di cross dal fondo potrebbe aiutare l’attaccante a ritrovare efficacia.

Contro l’Atalanta si è sbloccato Njie, ma le reti continuano a essere poche rispetto alla mole di gioco prodotta. Un limite aggravato dalla fragilità difensiva: la Fiorentina ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21, oltre due a partita, raccogliendo appena cinque punti nelle prime nove giornate. Numeri che rendono complicata la risalita della classifica.

FIORENTINA VS ATALANTA

La fiducia resta comunque sostenuta dai segnali offensivi emersi giovedì al Franchi: contro l’Atalanta i viola hanno concluso 26 volte e registrato 49 ingressi nell’ultimo terzo di campo. La priorità è trasformare questa capacità di avanzare e creare occasioni in una maggiore concretezza, coinvolgendo meglio le punte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti