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1 - VN - Tensione al VP, lite tra tifosi viola: sanitari e ambulanza, cosa è successo

2 - Monza-Fiorentina, probabili formazioni: sì Ranieri, occasione per Gnonto

3 - Porta, difesa, centrocampo e attacco: le mosse di mercato della Fiorentina

4 - Pedro, un caso da studiare: qui 4 partite e via, in Brasile continua a vincere tutto

5 - Serie A, il live delle gare di giornata