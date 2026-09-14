Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Nazione: "Dodò-Fiorentina, è rottura totale. E lui blocca i giornalisti"

2 - Vanoli: "Sono innamorato di Firenze. Qui per far diventare ricca la pagina bianca"

3 - Gazzetta rivela: "Fagioli era deluso, voleva andare via. Un'esclusione fu decisiva"

4 - Fiorentina-Pisa, probabili formazioni: Oulai verso il sì. Davanti Goncalves

5 - Sabatini fa retromarcia su Mastantuono: "Non sono ottuso, ma occhio..."