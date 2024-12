VN – Spinazzola non convince, ma col Napoli canale aperto su Biraghi e Folorunsho

Asse caldo tra Fiorentina e Napoli per il mercato di gennaio. Spinazzola potrebbe non essere più un'opzione, ma interessa Folorunsho.

Intrecci di mercato che coinvolgono Fiorentina e Napoli . Lo scambio Biraghi-Spinazzola non si fa, almeno allo stato attuale delle cose, perché il giocatore azzurro non scalda particolarmente la Fiorentina. Biraghi resta però in uscita e, oltre all'inserimento di altre squadre che chiedono informazioni, il Napoli rimane un candidato. C'è da capire quale potrebbe essere a questo punto la formula più adatta.

Per quanto riguarda Folorunsho il giocatore potrebbe partire dal Napoli. Il centrocampista ha caratteristiche che a Palladino piacciono: ha il goal nei piedi, ma anche capacità fisica ed è in grado di fare ciò che faceva Bove, ovvero un ruolo di raccordo tra centrocampo e attacco. In questo caso ci potrebbe essereun intreccio con Biraghi anche per via del procuratore in comune.