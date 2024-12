La Fiorentina fa sul serio per Rayan Vitor Simplício Rocha, gioiellino classe 2006 del Vasco da Gama che ad appena 18 anni vanta già oltre 40 presenze tra i professionisti. Esterno d'attacco e all'occorrenza prima punta di movimento, potrebbe far comodo a Palladino e rappresentare un investimento di grande prospettiva. Il giocatore piace tantissimo ai dirigenti della Fiorentina che hanno avuto un parere positivo anche da Edmundo, che è rientrato nel 'suo' club del cuore come consigliere e che vedrebbe di buon occhio l'approdo di Rayan a Firenze.