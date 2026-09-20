Rileggi tutte le cinque notizie più lette della giornata di ViolaNews
VIDEO VN - Frey su Vanoli: “Ha fatto un’impresa. Sul suo ritorno l’avevo avvertito”
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1 - Fiorentina-Napoli, le pagelle di ViolaNews
2 - Risegui tutto il LIVE della partita tra Fiorentina e Napoli
3 - Vanoli: "Mastantuono da pelle d'oca. Ecco perché Oulai in panchina"
4 - Fagioli in lacrime a fine partita: mix di emozioni
5 - Se Oulai-Fagioli non è sostenibile non è colpa di Vanoli, ma di Paratici
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