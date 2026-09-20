Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Fiorentina-Napoli, le pagelle di ViolaNews

2 - Risegui tutto il LIVE della partita tra Fiorentina e Napoli

3 - Vanoli: "Mastantuono da pelle d'oca. Ecco perché Oulai in panchina"

4 - Fagioli in lacrime a fine partita: mix di emozioni

5 - Se Oulai-Fagioli non è sostenibile non è colpa di Vanoli, ma di Paratici