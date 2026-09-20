Il centrocampista della Fiorentina è stato autore di un'altra ottima partita e ha lasciato andare le emozioni alla fine
VIDEO VN - Carattere, grinta e gioco. Sì, alla Fiorentina serviva Paolo Vanoli
Il gol di Jimenez ha consentito alla Fiorentina di riprendere il Napoli, ma non è bastato a portare a casa la partita. I viola ci hanno provato fino alla fine creando diverse occasioni ma si rimane sul 1-1 finale.
Uno dei protagonisti è stato senza alcun dubbio Nicolò Fagioli, che a fine partita è scoppiato in lacrime in panchina, come riporta sul suo sito Gianluca Di Marzio, in un mix di emozioni tra il prezioso pareggio e il rammarico della traversa colpita nel primo tempo.
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