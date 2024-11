Quella volta che Darmian rispose ad una domanda “scomoda” su De Gea

Fiorentina-Inter di domenica alle 18, oltre che uno scontro diretto ad altissima quota in classifica, sarà anche un incrocio per alcuni ex compagni di squadra. David De Gea, per esempio, ritroverà due giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi di Manchester. Uno è Henrik Mkhitaryan , che vestì la maglia dello United solo per una stagione e mezza e che lo spagnolo ha poi ritrovato tante volte da avversario con la maglia dell'Arsenal (e anche della Roma, in Europa League). Più lungo è stato invece il trascorso comune di De Gea e Matteo Darmian , oggi jolly difensivo dell'Inter.

De Gea e Darmian, 4 stagioni insieme a Manchester

Quattro stagioni insieme (dal 2015 al 2019) e tre titoli vinti (FA Cup, Coppa di Lega e Community Shield). L'italiano e lo spagnolo avevano instaurato un bel rapporto e in alcune interviste Darmian definì De Gea il miglior portiere del mondo in quel momento. Anche se poi l'attuale giocatore nerazzurro fu tirato in mezzo durante l'Europeo del 2016 quando, in vista di Italia-Spagna (Quarti di finale, poi vinti dall'Italia) gli fu chiesto in conferenza stampa chi fosse più forte tra De Gea, suo compagno nello United, e Buffon, suo portiere e capitano in azzurro. "Sono due tra i migliori portieri al mondo, ma credo che Gigi sia il portiere più forte della storia". La risposta di Darmian destò un po' di rumore a Manchester. Dopo tanti anni, torneranno ad affrontarsi da avversari, con un De Gea tornato oggi al top in Italia e non solo.