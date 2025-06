Perché questa Fiorentina ha bisogno di Cristiano Biraghi

Questa ipotesi, com'era facile ipotizzare, ha diviso la piazza fiorentina. Cristiano Biraghi è finito spesso al centro delle critiche a Firenze. Un po' per i suoi modi fuori dal campo e un po' per delle dichiarazioni fuori posto. Ma ha sempre messo la faccia. Quando la Fiorentina andava bene e quando andava male. Lo stesso Luca Ranieri, oggi capitano viola, lo considera un punto di riferimento della sua carriera.Non solo. Biraghi è stato una figura importantissima anche per Vincenzo Italiano. Nella gestione dello spogliatoio, nel raggiungere tutti i giocatori del gruppo, Biraghi ha aiutato tantissimo l'allenatore, oggi al Bologna. E sì, i limiti dal punto di vista tecnico sono evidenti, nessuno dice il contrario. Ma Cristiano non tornerebbe a Firenze per fare il titolare. Ma per prendere in mano le redini dello spogliatoio, aiutare Stefano Pioli a ricucire lo strappo società-tifo e affiancare giocatori del calibro di De Gea e Gosens nei momenti più importanti della stagione.