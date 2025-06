La Nazione: “Staff, club manager e Biraghi, c’è l’ok. Pioli sempre più vicino”

I contatti con Pioli sono continui e il dialogo tra le parti è molto ben avviato. L'accordo non è ancora stato formalizzato, ma il clima è costruttivo e c’è fiducia reciproca. Si lavora anche su dettagli legati alla fiscalità favorevole (tassazione al 2%) e sulla definizione dello staff tecnico, con rassicurazioni già arrivate in tal senso. Si è parlato anche di un possibile ritorno di Biraghi come figura di riferimento nello spogliatoio.