VN – Biraghi-Torino, non è detta l’ultima parola: con Pioli può cambiare tutto

A gennaio i granata avevano trovato un accordo per un prestito con diritto di riscatto, ancora non esercitato. Dunque, siccome in casa Fiorentina si vorrebbe lanciare un giovane come Fortini, dopo la grandissima stagione in B giocata con la maglia della Juve Stabia, avere alle sue spalle un uomo chioccia e di spogliatoio come Biraghi potrebbe far cambiare tutta la situazione sull'ex capitano. Ancora niente di concreto, ma in casa viola ci stanno sicuramente pensando.