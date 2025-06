Da Prandelli a Biraghi: quanti ospiti alla festa della Curva Fiesole

Un momento che quest'anno è stato impreziosito dalla presenza non solo di ex giocatori da sempre amici del tifo (hanno presenziato all'evento Borja Va-lero, Christian Rigano e Ciccio Baiano) ma anche di alcuni campioni che nel 1975 vinsero la Coppa Italia. C'era anche Cesare Prandelli, ex allenatore viola di casa a Firenze. Momento clou è stato poi il blitz di Cristiano Biraghi, premiato con la targa «Capitano per sempre» perché destinato, dopo sei mesi in prestito, a essere riscattato dal Torino. All'evento, chiuso dalla classica «torciata» e dai fuochi. Lo scrive la Nazione.