La Fiesole contrattacca: “Presidente, pulisciti la bocca. Pradè fuori dalle p**!”

La Curva Fiesole ha diramato un lungo comunicato in cui replica, in modo molto duro, alle ultime dichiarazioni della società ed in particolare di Rocco Commisso nella conferenza stampa di martedì. I tifosi parlano di "dimostrazione di arroganza e incompetenza" rivendicando la presenza costante al fianco della squadra "senza chiedere mai nulla in cambio". E poi l'affondo al patron: "Prima di parlare della Curva, caro presidente: pulisciti la bocca". E a seguire quello al direttore sportivo: "Noi l’avevamo vista già lunga: Daniele Pradè è il principale responsabile di una gestione sportiva fallimentare. Levati dalle palle! Oggi il silenzio finisce".