Palladino e Italiano meglio di… Italiano e Motta: il confronto concatenato

Bologna-Fiorentina , la partita che in molti stanno aspettando. Rivedere l'ex fa sempre un certo effetto, sia nella vita che nel calcio. I tre anni di Italiano a Firenze hanno segnato un importante pezzo di storia ( QUI UN NOSTRO APPROFONDIMENTO ), anche se le due parti non si sono lasciate in modo esemplare. Adesso la storia è cambiata, sia in Emilia che in Toscana. A Bologna, città orfana di Thiago Motta , la tifoseria ha alzato le aspettative, considerando anche la grande stagione sotto la guida dell'attuale allenatore della Juventus. Italiano ha dovuto prendere in mano una squadra rimaneggiata, con i pezzi migliori ceduti (Zirkzee e Calafiori) o non riscattati (Saelemaekers). In più la Champions League da affrontare (non andata benissimo, solamente 2 punti in 6 partite). A Firenze invece, dopo un inizio da horror e parte della piazza che già inveiva contro Palladino, l'aria è cambiata e i sogni sono diventati sempre più grandi . Ma andiamo nel dettaglio ad analizzare i numeri

Da Italiano a Palladino

Prima stagione per Palladino sulla panchina viola fino a questo momento memorabile. 31 punti in 14 partite, con la miglior difesa (10 gol subiti assieme a Napoli e Juventus) e il quarto miglioro attacco della Serie A (28 gol). Terzo posto a pari merito con l'Inter, potenzialmente primo assieme all'Atalanta vista la partita in meno. Palladino sta vincendo ampiamente il confronto con il suo predecessore. Dieci sono i punti in più di differenza rispetto al primo anno di Italiano alla quattordicesima giornata (31 vs 21). Non solo, la Fiorentina di Palladino ha segnato ben 7 gol in più (28 vs 21) e presi addirittura 8 in meno (10 vs 18). Le rose sono imparagonabili, poiché degli elementi in comune troviamo solo Terracciano, Biraghi, Quarta e Sottil. Senza dubbio una Fiorentina migliorata, con un equilibrio e una difesa che le permettono di essere tra le prime in classifica