Poteva essere sempre colpa sua? I tre anni di Vincenzo Italiano a Firenze

Ultimo anno di ritiro a Moena per la Fiorentina . Vincenzo Italiano ha rinnovato con la Fiorentina fino al 30 giugno 2024 con opzione per un ulteriore anno, con uno stipendio di 1,7 milioni di euro. La Fiorentina cambia davvero tanto. Torreira , dopo qualche screzio con Joe Barone e il proprio procuratore, saluta Firenze. Toccherà a Italiano giocare una stagione senza regista, adattando a fatica Amrabat , ottenendo comunque ottimi risultati sul campo. Anche Odriozola saluta Firenze, tornando al Real Madrid. Alla Fiorentina arrivano Gollini dall'Atalanta, Dodô dallo Shakhtar, Rolando Mandragora dal Torino, Luka Jović dal Real Madrid e i ritorni dai prestiti di Zurkowski e Kouamé. Qualcosa però manca e si vede, così negli ultimi giorni di mercato, arriva Antonín Barák dal Verona. Ma non solo. Dopo un ritiro passato nell'ombra, Italiano decide di dare fiducia a Luca Ranieri . Ecco, da questa stagione la vita di Vincenzo Italiano a Firenze si fa sempre più dura. L'ex Spezia infatti si porterà dietro varie etichette che partita dopo partita, parte del tifo viola userà per descrivere il proprio allenatore. "Talebano", per il suo legame stretto con il 4-3-3. Una Fiorentina con un assetto molto offensivo, anche contro le grandi squadre, prende gol spesso in contropiede e questo, a un certo punto, inizia a stufare lo stadio Franchi. Ma era possibile fare diversamente con la rosa a disposizione? In quella stagione, tutti questi elementi vengono amplificati. Nel mentre, Italiano deve lottare con una rosa con ampie lacune. Jović non sembra essere in grado di prendere il posto di Vlahović , Gollini delude lasciando il posto da titolare a Terracciano . Senza considerare i dubbi sempre maggiori su Cabral e Ikoné , che non riescono a incidere. La Fiorentina parte male in campionato, ma anche in Conference League. La squadra di Italiano è una montagna russa di risultati fino a gennaio-febbraio quando, in Verona-Fiorentina trova la svolta. Basta 4-3-3, si passa al 4-2-3-1. La Fiorentina vince 3 a 0 al Bentegodi e da quel momento ingrana eccome. Finale di Coppa Italia contro l'Inter, finale di Conference League contro il West Ham e altra qualificazione all'Europa per la prossima stagione. Intanto, si registra un'altra finestra di mercato deludente con l'arrivo di Sirigu al posto di Gollini e Josip Brekalo . Questa Fiorentina , con mille limiti ma con tanta voglia, gioca due finali in una stagione. Purtroppo perdendole entrambe. A Roma, contro l'Inter di Simone Inzaghi , Italiano tiene testa ai nerazzurri, già battuti a San Siro pochi mesi prima. Ma ciò non basta per portare a casa il trofeo. A Praga, lo screzio tra Italiano e Firenze si rafforza sempre di più. Minuto 90, Ranieri esce per crampi entra Igor . Nemmeno pochi minuti e Bowen scappa via a una difesa disattenta della Fiorentina che "regala" il gol del 2 a 1 al West Ham . Italiano si porterà dietro il peso di quel gol per tutta la stagione successiva, nonostante sia davvero difficile individuarne le colpe. La delusione sui volti dei giocatori è tanta e tornati a Firenze, Rocco Commisso convinse un Italiano tentato dal Napoli a rimanere.

STAGIONE 2023-24: l'ennesima finale, poi la rottura

Con la promessa di una grande campagna acquisti, dopo due anni di delusioni dal punto di vista del mercato, Vincenzo Italiano guida la Fiorentina per il terzo anno. Altra rivoluzione in attacco. Via Cabral e Jović, dentro Nzola e uno sconosciuto Lucas Beltrán. Da quel momento Italiano si porterà sulle spalle la responsabilità di aver voluto l'attaccante ex Spezia, con un racconto distorto del suo arrivo a Firenze. Al tecnico viola venne offerta una scelta: Dia, allora alla Salernitana o Nzola più un altro attaccante. Italiano optò per la seconda scelta, ma da qui a dire che il tecnico viola abbia voluto solo e soltanto Nzola c'è un abisso. Con lui arrivò l'argentino, spacciato per attaccante. Dopo 6 mesi, Italiano lo spostò sulla trequarti, dimostrando come Beltrán sia tutto fuorché una prima punta. "Non fa segnare gli attaccanti" dirà qualcuno, ma nessuno delle punte in questione ha ripetuto i numeri delle stagioni passate con Italiano. In difesa arriverà Parisi a giocarsi il posto con Biraghi. Per necessità Italiano lo sposterà a destra, ma vari errori porteranno l'allenatore viola a fare altre scelte. E Yerry Mina. A centrocampo, Amrabat saluta, almeno per un anno, arriva al suo posto un Arthur dopo una stagione al Liverpool completamente saltata per infortunio. A completare il reparto arrivarono Maxime Lopez e l'oggetto misterioso Infantino, con Sabiri che lasciò Firenze dopo un mese a causa di un rapporto non idilliaco con l'allenatore. In porta l'ennesimo esperimento fallito, Christensen. Inizia così la stagione della Fiorentina che, come l'anno precedente, alterna ottimi risultati a prestazioni deludenti. Il Franchi inizia a mormorare e Italiano risponde alle critiche della tribuna. Ma nonostante ciò, la Fiorentina arriva a gennaio 4 in classifica. Ed è qui che si sancisce l'addio dell'allenatore viola. La squadra non ha soluzioni offensive. Nico Gonzalez infortunato, Kouamé in Coppa d'Africa, con i soli Ikoné e Brekalo come esterni. Italiano chiede alla società un aiuto sul mercato: un esterno. Ecco, arriverà un terzino destro e una punta (Faraoni e Belotti), ma non quello richiesto dall'allenatore. Ci fu quel piccolo interessamento per Gudmundsson, stroncato sul nascere. Ma poco altro. Per non parlare della lite Bonaventura-Barone sulla sua volontà di andare alla Juventus che condizionò la splendida stagione del trequartista. Italiano non commenterà queste scelte, ma la decisione di separarsi con la Fiorentina era ormai presa. La Curva Fiesole si schiera. Applausi per Italiano, cori contro la società per l'ennesima deludente campagna di mercato (ricordate il frigo pieno?). Poco dopo arrivò la tragica scomparsa del direttore generale Joe Barone, la Fiorentina si unisce nel dolore e ottiene un'altra finale di Conference League ad Atene, un'altra semifinale di Coppa Italia e la qualificazione all'Europa dell'anno successivo. Ma ormai, il rapporto tra Italiano e il Franchi è logoro. Ogni errore della Fiorentina, dai gol presi per scelte incomprensibili (vedi Milenkovic su Leao) ai gol sbagliati ha un solo colpevole per parte del tifo viola: Vincenzo Italiano. La Fiorentina perderà anche la seconda finale europea nel giro di tre anni, sancendo l'addio tra il tecnico italo-tedesco e Rocco Commisso.