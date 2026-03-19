Pagelle VN: mai visti Piccoli e Parisi così in forma! Fabbian trasparente

PARISI 7 - Il motore gira che è un piacere, indipendentemente dal ruolo in cui scende in campo. Perfetto in ripiegamento, se possibile le cose migliorano quando Vanoli lo alza. È in stato di grazia, e se gioca sempre così a Gattuso fischieranno le orecchie.
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I nostri voti ai protagonisti viola della gara di ritorno degli ottavi di Conference
Sub. PICCOLI 7 - Entra alla grande. Vola in cielo e colpisce il palo, poi la deviazione e la rete alla Inzaghi. È nel suo momento migliore da quando è arrivato. Decisivo.
FABBIAN 5 - Chi non ha letto la formazione ufficiale non si è probabilmente accorto della sua presenza in campo. Unico a non crescere di tono anche quando la Fiorentina alza i ritmi. Non è la prima volta.
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