Le ultime sulle condoni di fisiche di Oulai dopo il fastidio al retto femorale accusato nel primo tempo della gara contro il Torino
Fermatosi prima della mezz'ora nella sfida contro il Torino, Oulai ha fatto scattare in casa Fiorentina l'allarme per un problema al retto femorale. Gli accertamenti medici hanno escluso lesioni gravi, rassicurando lo staff sulle condizioni del centrocampista ivoriano.
I tempi di recupero restano comunque da valutare giorno per giorno. La presenza del giocatore è a rischio per la gara contro il Venezia, in programma venerdì 11 settembre. Il calciatore resta in forte dubbio anche per il successivo impegno di Coppa Italia contro il Pisa, previsto per martedì 15 settembre.
Qualora prevalga la linea della cautela per evitare ricadute, il rientro a completa disposizione dovrebbe avvenire direttamente domenica 20 settembre per la sfida contro il Napoli.
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