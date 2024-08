Nico, via libera fra Juve e Atalanta. Sutalo per la difesa, si lavora su Berardi

A Palladino serve tempo

In attesa, si riaccende la pista Berardi. Il giocatore sta recuperando da un grave infortunio, sarà pronto fra ottobre e novembre. Si sta studiando la formula con il Sassuolo per offrire all’esterno la possibilità di un recupero senza pressioni, in una squadra come la Fiorentina che gioca un calcio adatto alle sue caratteristiche. Nel ruolo con Colpani e Gudmundsson (e non solo) oggi la Viola è coperta, ma proprio per questo Berardi potrebbe rientrare nelle rotazioni fra campionato e Conference, per ritrovare il clima agonistico e il minutaggio. Lasciando poi la valutazione a fine campionato. Vedremo se si troverà una strada gradita al Sassuolo, alla Fiorentina e al giocatore, il lavoro è cominciato. Prima, ovviamente, servirà anche un altro centrocampista o due se andrà via Amrabat. Ho la sensazione che non aver chiuso per Brescianini sia stato un errore, ma resta la speranza che arrivi qualcuno più forte. A tre giorni di distanza dall’1-1 di Parma, sfioro soltanto l’analisi della partita. Dopo aver visto tutte le gare del primo turno, se facessi valutazioni calcistiche dovrei essere preoccupato per quel che la Fiorentina ha fatto o meglio, non ha fatto vedere. Ma la condizione atletica mi sembra precaria e i carichi di lavoro da smaltire sono tanti, mancano troppi giocatori per un mercato palesemente in ritardo e c’è da assimilare il gioco di Palladino. Non è facile passare dal giocare di reparto (soprattutto in difesa) al giocare sull’uomo e tante altre cosette sparse che non mi sono piaciute. Ma credo sia onesto intellettualmente aspettare a valutare la Fiorentina, lo farò solo dopo la prima sosta di settembre per la Nazionale, al ritorno in campo il 14 settembre contro l’Atalanta. Ecco, da lì in poi servirà la squadra vera, ci sono ancora dieci giorni per costruirla.