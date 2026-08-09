Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è l'argentino in prestito dal Real

Redazione VN

Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: sicuramente appena arrivato Franco Mastantuono sarà stato colpito dal caldo di Firenze...

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Vignette Viola (1)

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