Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è l'argentino in prestito dal Real
Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: sicuramente appena arrivato Franco Mastantuono sarà stato colpito dal caldo di Firenze...
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