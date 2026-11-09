Il commento della partita di ieri sera contro i rivali di sempre
VIDEO - Njie: "Per me con la Juve era importante, peccato per i 2 punti persi"
Nella savana viola sono nati due leoncini
Si chiamano Pellegrino e Oulai i due nuovi felini
Vanoli lo zoologo che ora è più contento
De Gea la mamma che mostra invece qualche segno di cedimentoMastantuono il WWF che per loro si è sempre battutoDragusin e Viery quel cambiamento climatico che tutt'ora va temuto
Njie quell'istinto selvaggio dai leoncini già espressoJoao Mario quella cecità neonatale che rende tutto più complesso
Goncalves la tana in cui i leoncini stanno al sicuroJimenez il lavoro del branco che rende il loro accrescimento meno duroNdour quella zebra che è scappata
Il Franchi quel sole a cui la savana è abituata
La nuova generazione un tesoro da preservare
Il pessimismo una siccità da combattere ed evitare.
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