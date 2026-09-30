Kayode è un rimpianto oppure no per la Fiorentina? Leggiamola in chiave ironica

Redazione VN
Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2

VIDEO - Kayode: un inizio col botto. Le scelte azzeccate da Mancini

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo. Oggi il protagonista della vignetta è Kayode:

vignetta kayode
Vignette Viola (2)

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