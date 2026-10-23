Inter-Fiorentina è la sfida tra il miglior attacco e la peggior difesa della Serie A dopo sette giornate. La vignetta di Lorenzo Castellani per Violanews

Redazione VN
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della prospettiva di affrontare l'Inter, migliore attacco del campionato fin qui, con la peggior difesa...

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Vignette Viola (9)

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