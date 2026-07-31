Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il Roberto Mancini, dopo il ritorno in Azzurro

Redazione VN
zecchi mandragora

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Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente il ritorno come CT dell'Italia di Roberto Mancini:

Vignetta su Mancini

Vignette Viola su Mancini

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