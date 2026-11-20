L'intero reparto difensivo della Fiorentina ha mostrato, fin qui, evidenti fragilità. In particolare, sono emerse diverse difficoltà sulla corsia sinistra, dove nessuno degli interpreti a disposizione di Paolo Vanoli è riuscito a garantire la solidità necessaria. Per questo motivo Paratici sta sondando diverse piste in vista dell'imminente finestra di mercato, alla ricerca di un rinforzo che possa dare maggiore equilibrio alla retroguardia viola.

Suggestione Estupinan

Nelle ultime ore è emerso il nome dilaterale ecuadoriano di proprietà del Milan. Il classe '98 è finito ai margini del club rossonero scivolando dietro nelle gerarchie e trovando sempre meno spazio. Eppure, questa estate,, come lui stesso aveva dichiarato: "".

L'esperienza al Brighton aveva lasciato buone impressioni, tanto da convincere il Milan a investire circa 18 milioni di euro per portarlo a Milano. In rossonero, invece, il rendimento non è stato altrettanto convincente e adesso anche Amorim sembra aver aperto alla sua cessione.

Estupinan potrebbe dunque lasciare il Milan già a gennaio con l'agente Jorge Mendes che l'avrebbe proposto alla Fiorentina. Il rapporto tra il procuratore e Paratici potrebbero favorire la trattativa, con l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. L'ecuadoriano è legato al Milan da un contratto fino al 30 giugno del 2030 e guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione. La valutazione del cartellino si aggirerebbe invece intorno ai 12 milioni.

Estupinan rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale e per la Fiorentina potrebbe essere un'occasione per rinforzare una zona del campo che ha evidenziato più di una criticità. Molto dipenderà, però, dalle valutazioni della società viola e dalle strategie di mercato per la corsia sinistra, anche alla luce dell'imminente rientro di Parisi, pronto a riprendersi un posto in rosa.