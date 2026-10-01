La "vera" partenza della Fiorentina è arrivata con tre giornate di ritardo

Redazione VN
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS NAPOLI

VIDEO - Oulai oltre al campo: l'ivoriano mostra le sue doti canore

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo. Oggi si parla delle due velocità della Fiorentina con Grosso e poi con Vanoli:

vignetta falsa partenza
Vignette Viola (3)

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