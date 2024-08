Fiorentina-Monza, Palladino vs il passato per la prima vittoria nel presente

Con il Monza vietati passi falsi

Adesso davanti ci sarà il Monza di Nesta, una squadra altrettanto in difficoltà. Dopo aver perso i loro pezzi più pregiati sul mercato (Colpani, Di Gregorio), il Monza ha chiuso il mercato senza colpi di spessore. L'inizio non semplice sta già mettendo in discussione Nesta, che è chiamato a una svolta nelle prossime partite. Palladino sul mercato invece è stato accontentato eccome, a differenza di molti suoi predecessori. Molti nomi di quelli arrivati (Colpani, Kean, Cataldi e Gosens, per citarne alcuni) sono giocatori espressamente richiesti dal tecnico campano. Adesso starà a lui iniziare a comporre la sua nuova Fiorentina, partendo dal sistemare la difesa, a dare un'identità a una squadra che per il momento è più che spaesata. Vero che passare da Italiano, con i suoi dettami tattici, a un allenatore come Palladino, non deve essere semplice, soprattutto per i giocatori. Però domenica non sono ammessi né se né ma. La Fiorentina è indubbiamente superiore a questo Monza (QUI LE PROBABILI FORMAZIONI), e i primi tre punti a Firenze devono ancora arrivare. Il passaggio del turno in Ungheria, e la chiusura del mercato, possono aver tolto molti pensieri e, si spera, aver dato la svolta decisiva per la stagione.