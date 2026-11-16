Un riconoscimento per il lavoro svolto all'interno del settore giovanile della Fiorentina. Massimo Angeloni ha conquistato il secondo posto al premio Mino Favini, il riconoscimento assegnato nell'ambito della Panchina d'Oro e dedicato al miglior dirigente del settore giovanile. Un piazzamento importante per il dirigente viola, che lo porta sul podio di un premio dedicato a una figura storica del calcio italiano, da sempre legata alla valorizzazione dei giovani talenti.

A conquistare il riconoscimento è stato Matteo Silvestri dell'Empoli, che ha preceduto Angeloni nella graduatoria finale. Per la Fiorentina resta dunque un secondo posto che rappresenta comunque un attestato di stima per il lavoro portato avanti dalla propria area giovanile e dirigenziale.