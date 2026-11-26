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Nelle ultime ore sta prendendo quota il nome di Igor Tudor per andare a sostituire Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina. E con lui, torneremo a vedere una Fiorentina diversa, sotto diversi punti di vista, perché è un allenatore che viene dalla scuola di Gian Piero Gasperini e quindi la sua idea di calcio si fonda su aggressività, verticalità immediata e marcatura a uomo a tutto campo. Inoltre, il suo sistema di riferimento è il 3-4-2-1.

L'idea tattica di Tudor

Come dicevamo, il modulo di base per il tecnico croato è il. Nel corso delle sue esperienze tra Hellas Verona, Marsiglia, Lazio e Juventus ha sempre fatto della difesa a tre il suo marchio di fabbrica. Sebbene questo sia il modulo di base, in fase di non possesso la squadra scivola spesso in un 5-4-1, dando maggior solidità difensiva. Da precisare che, in alcuni casi eccezionali, il tecnico ha usufruito anche del 3-5-2 o 4-2-3-1.

In fase di non possesso, Tudor chiede ai suoi giocatori di abbandoare la zona pura, adottando riferimenti individuali su tutto il campo e marcandoli in maniera molto aggressiva e in maniera particolare chiede ai difensori esterni della linea a tre di rompere la linea per seguire le mezzali avversarie fino a centrocampo. La sua idea di gioco non prevede il possesso palla prolungato o il palleggio in orizzontale, ma la conquista immediata della profondità. In questo modo, come abbiamo già visto con Palladino a Firenze, la squadra cerca subito il lancio sul centravanti per la sponda o l'imbucata rapida per sfruttare gli inserimenti di trequartisti o esterni. Oltre a questo, quando l'azione si sviluppa sulle corsie laterali, Tudor chiede a tanti dei suoi giocatori di attaccare l'aria avversaria. Anche l'esterno opposto e uno dei mediani deve accompagnare l'azione offensiva, in modo da aumentare la pericolosità sui cross.

Come giocherebbe la Fiorentina di Tudor?

Diciamo che la Fiorentina avrebbe sicuramenta tanta scelta nel caso dovesse spostarsi al 3-4-2-1, favorendo alcuni giocatori come gli attuali terzini, ma rinunciando ad altro soprattutto a centrocampo. Questo il modo in cui potrebbe scendere in campo: De Gea in porta ovviamente, con la difesa formata da. A destra, nei quattro di centrocampo, ovviamente Jimenezrispetto a quelli a cui è costretto ad adempiere in questo momento facendo il terzino destro.: continuare con Joao Mario, rimettere Valdepenas, o addirittura dare maggiore spinta con Njie. In mezzo al campo, visto che Ndour dal punto di vista della corsa non dà grandissima garanzie (lui più adatto ad un centrocampo a 3). Poi, alle spalle di Pellegrino,, con Pedro Goncalves pronto a subentrare a gara in corso.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Dragusin, Pongracic, Ranieri; Jimenez, Oulai, Fagioli, Njie; Mastantuono, Atta; Pellegrino.