Di meteore nel mondo del calcio ce ne sono state tantissime. Giocatori che in poco tempo hanno fatto infiammare piazze intere, ma anche brevi apparizioni, dei cameo. Violanews vi racconta la vita di alcuni calciatori passati da Firenze, senza lasciare il segno, in Meteore Viola. Questa volta vi raccontiamo la storia di Diego Aguirre, attaccante approdato in viola dopo l’exploit della Libertadores ma che ha trovato fortuna non nel calcio giocato, ma diretto in panchina.