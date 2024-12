Cataldi e quel gesto nel riscaldamento. Adesso Firenze rivede Lucas Torreira

In Fiorentina-Cagliari, oltre a dedicare il gol a Edoardo Bove, Cataldi ha fatto un gesto che sottolinea quanto sia importante per questa Fiorentina. Durante il riscaldamento, sotto la Ferrovia trasformata in Fiesole dai lavori del Franchi, l'ex Lazio ha abbracciato uno ad uno tutti i suoi compagni. Prima Dodò, poi Adli, tutti. Abbraccio e scatto, abbraccio e scatto. Come se in quel momento, tra le braccia del centrocampista viola, non ci fosse solo il suo affetto, ma anche quello dell'amico Bove, fermo in ospedale a osservare i suoi compagni in televisione. Possiamo dirlo: uno degli artefici dei sogni della Fiorentina è proprio Danilo Cataldi.