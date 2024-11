Palladino e De Rossi, la falsa partenza e poi… Così la storia è cambiata

Che la proprietà Commisso sia restia a cambiare, lo si era capito già in passato: dolorosissimi i passaggi da Montella a Iachini, da Iachini a Prandelli e poi di nuovo a Iachini, prima del triennio con Italiano. Non stupisce, quindi, che Palladino abbia avuto il tempo che gli è servito, semmai fa impressione che dall'altra parte i Friedkin , un'altra delle tante gestioni americane in Italia, si siano incartati in maniera così clamorosa , tra l'altro dopo aver tenuto e rinnovato DDR anche a fronte della conclamata preferenza dell'ex ad Lina Souloukou per l'allenatore viola , quando era ancora al Monza.

Rendiamoci conto

Fissiamo allora un concetto che dovrà rimanere saldo in tempi di vacche magre: un conto è essere sotto l'egida di un fondo d'investimento, come il Milan o di una multiproprietà, come appunto la Roma, e un altro conto è avere un presidente, una famiglia, qualcuno di vero, tangibile e anche apprezzabilmente presente (presidente ha la stessa radice di presidiare, difendere in prima persona) a cui rivolgere ora malumori e ora ringraziamenti, in base a quello che è l'andamento del "re" risultato sportivo. In questo modo si resta umani, in questo modo si viene fuori da periodi di apnea. Perché quello tra metà agosto e metà settembre, per la Fiorentina come per la Roma, è stato un frangente di grande affanno. Solo che una l'ha superato a pieni voti, mentre l'altra è rimasta prigioniera di fretta, distacco e pressioni. E ora quali sono gli americani giusti?