Arriva Natale, Palladino ‘scarta’ Gudmundsson e prepara… l’albero

E quando rientra Gud? — Qua però ci interessa capire più che altro come il mister pensa di risistemare la squadra una volta che lo avrà nel pieno delle forze. In tanti sognano il 4-2-3-1 iper offensivo con Colpani a destra, Beltran alle spalle di Kean e Gud sulla sinistra. Possibile? Sinceramente, credo di no. Perché Palladino (giustamente) ha molto a cuore l'equilibrio e perché basta farsi due chiacchiere con chi ha conosciuto (molto) da vicino l'islandese per sapere che il segreto sta nel non inquadrarlo in un ruolo ben preciso. Sistemarlo in fascia insomma, rischia di limitarlo parecchio. Più facile insomma immaginare che si torni al pre infortunio e, quindi, all'esclusione di Beltran. Eppure....

“Stiamo lavorando anche ad un altro modulo”, ha detto il mister domenica dopo la vittoria sul Como. Senza certezze, lo ammettiamo subito, ma tutto lascia pensare che si riferisse al 4-3-2-1. Uno schieramento che riporta la memoria all'albero di Natale di Ancelotti al Milan e che potrebbe davvero essere un abito perfetto per questa Fiorentina. Anche perché sinceramente il Colpani visto fin qui (ed io, sinceramente, pur sperando di sbagliarmi credo che non possa dare chissà quanto di più) è un giocatore del quale si può anche fare a meno, tenendolo come riserva “di lusso”. L'idea insomma sarebbe questa: un centrocampo folto e completo con Bove, Adli e Cataldi e Gudmundsson e Beltran (o Colpani, appunto) liberi di inventare alle spalle di Kean. Equilibrio, e fantasia, muscoli e cervello, gambe e qualità. Da metà in campo in su, non mancherebbe niente.

L'asso nella manica — Si vedrà. Di certo, in un campionato così equilibrato e in una corsa per l'Europa dei grandi che rischia di risolversi per pochi punti e pochissimi dettagli, avere un asso in più (oltre a De Gea e Kean) da calare sul tavolo verde è tanta, tantissima roba. Basta avere pazienza, aspettare che Gud trovi la miglior condizione e, nel frattempo, sperare che marchi a fuoco (come ha già fatto) i minuti nei quali scenderà in campo. In fondo, è stato presto per questo: determinare. Sarà abbastanza per dare corpo ai sogni? Difficile dirlo. Di certo, anche tra le grandissime, non sono in tante ad avere un portiere, una seconda punta e un centravanti come quelli della Fiorentina.