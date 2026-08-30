VIDEO VN - Batistuta e Rui Costa si ritrovano e si abbracciano perdutamente!

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1 - VN - Beto-Fiorentina, c'è il sì del giocatore. Cifre e dettagli

2 - Antognoni: "Al contrario di Baggio, Rui Costa e Batistuta non ho mai tradito"

3 - VN - Gudmundsson, sì alla Lazio: ecco quando si può chiudere e i dettagli

4 - Beto, un altro 9 "pesante" alla Fiorentina? Cosa ci dicono i tre anni all'Everton

5 - Pedullà: "La Fiorentina c'è ancora per Zirkzee. Ecco la posizione di Joshua"