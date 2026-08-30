Balogun sondato per l'attacco: l'americano finisce nel mirino dei viola, che però restano speranzosi su Zirkzee
Troppa carota e poco bastone, intervenire duri perché è inaccettabile tutto
C'è anche quello di Folarin Balogun tra i nomi sondati dalla Fiorentina per l'attacco. Secondo Fabrizio Romano il centravanti statunitense del Monaco piace ma resta una soluzione complicata per via degli elevati costi:
L'idea Balogun
La Fiorentina ha effettuato un sondaggio anche per l'americano Folarin Balogun tra le alternative in attacco. L’ingaggio dell’americano è molto alto: la priorità resta Joshua Zirkzee, ma tutto dipende ora dalla volontà.
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