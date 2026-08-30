Pedullà commenta il momento riguardante l'attaccante del Manchester United

Redazione VN
Grosso

VIDEO - Grosso su Kean: "Mi sarebbe piaciuto averlo. Vanno colmate le fragilità"

Il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto su Zirkzee, intervenendo sul suo canale YouTube:

La situazione

Zirkzee sta guardando cosa gli succede attorno. La Fiorentina c'è ancora, ma lui è molto attento anche ad altre situazioni. Sicuramente una decisione la deve prendere, perché al Manchester non ha più spazio
Leeds United v Manchester United - Pre-Season Friendly

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