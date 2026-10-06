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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Ecco i giovani, Ndour fenomeno con l’Under. Vanoli sincero: è una squadra da alti e bassi

2 - Sarà anche antipatico, ma è bravo! E tutto è iniziato a Firenze

3 - VIDEO - Il gol di Ndour sulla tv polacca: il telecronista resta senza parole!

4 - Facile accorgersi oggi di Ndour. Quello strano circolo vizioso con i giovani viola

5 - Sky annuncia: "Ranieri rinnova con la Fiorentina. Ecco la durata dell'accordo"