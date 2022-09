La discesa viola: dalle vittorie iniziali sempre più in basso

Cosa sta succedendo a questa Fiorentina probabilmente non lo sa neanche Italiano che al termine del disastroso match di Conference League ha candidamente ammesso di essere in difficoltà e di non sapere come far uscire la sua squadra da questa situazione. Vi proponiamo qui sotto una tabella in cui si vede chiaramente l'involuzione dei viola in chiave di risultati. Due sole le vittorie arrivate il 14 e 18 agosto (un mese fa), a cui hanno fatto seguito tre partite a reti inviolate e infine nelle successive cinque partite due pareggi e tre sconfitte-

Se andiamo a spaccare il capello in quattro notiamo che solo due (in verde) su venti tempi di gioco hanno visto la Fiorentina avere un punteggio migliore dell'avversario e sono ancora una volta quelle di inizio stagione. Dal secondo tempo contro il Twente in poi i viola non hanno collezionato solo pareggi o sconfitte parziali (in rosso). E quello che salta agli occhi è che per due volte negli ultimi due match il secondo tempo della Fiorentina è negativo. Finora non c'è mai stata una partita in crescendo e la negatività si sta acuendo. Solo stanchezza per le tante gare giocate o una condizione atletica non ottimale?