Kouamé come…Troisi: ricomincia da tre. Ma il numero perfetto non basta

Da partente a rivelazione il passo è breve. Lo sa bene Christian Kouamé. Dopo il prestito all’Anderlecht, in estate ha rischiato di lasciare nuovamente Firenze. In un primo momento, d’altronde, non c’era spazio per lui nella Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nel calcio, però, i giudizi sono volatili come un battito di ciglia. Le buone prestazioni sono in grado di far cambiare idea ai tifosi e, ciò che più conta, ai dirigenti e all’allenatore. E’ successo proprio questo. Il tecnico viola ha tentato il tutto per tutto con l’ivoriano. Esperimento riuscito perché Christian ha ripagato in toto la fiducia che gli ha dato Italiano. Nella prima parte di stagione è diventato un punto fermo della Fiorentina.