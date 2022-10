Jack non bluffa: la Fiorentina è la stessa, ma Vlahovic non è un dettaglio

«Ormai giochiamo nello stesso modo da due anni e le squadre ci conoscono». Il virgolettato non proviene da un'analisi giornalistica o da un chiacchierata tra tifosi intercettata al bar: sono parole e musica di Giacomo Bonaventura . Nel post partita di Fiorentina-Inter , Jack ha affidato questo commento - lapidario quanto lucido - ai canali ufficiali gigliati. Un'esternazione che rischia di passare un po' in sordina, ma è tutt'altro che un dettaglio di poco conto o una dichiarazione di circostanza. Siamo di fronte, infatti, alla prima presa di coscienza che arriva dall'interno del gruppo. Uno spiffero dal bunker a cui assomiglia sempre di più lo spogliatoio di Vincenzo Italiano . È nato un dibattito sul perché il tecnico abbia preferito non parlare alla vigilia della partita. Ecco, forse l'ammissione di Jack ci aiuta a comprendere meglio lo spirito che vive la squadra. Il gioco della Fiorentina è ormai prevedibile - così si può sintetizzare il pensiero del numero 5 viola che non ci ha girato intorno. «Commettiamo troppi errori, dobbiamo capire che la Serie A è difficile». Un richiamo che è un'autocritica che deve interrogare calciatori e staff.

La variabile dipendente

Non basta una stagione incoraggiante per essere esenti da responsabilità e certamente non garantisce il credito necessario a dare per scontato il proprio rendimento. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti: fare finta che non esistano, o peggio gridare alla "caccia alle streghe" non aiuta nessuno. Il gruppo segue sempre Italiano? Così sembrerebbe, ma la totale assenza di risultati a lungo andare può incrinare anche la fiducia più inscalfibile. La variabile, tutt'altro che un dettaglio insignificante, è la scarsa continuità in zona goal. Anche qui ci viene in soccorso Jack, ieri in vena di ammissioni, ai microfoni di DAZN: «L'anno scorso avevamo Vlahovic nel girone d'andata. Lui faceva un gol a partita». Ecco: che non si dica che il fantasma di Dusan Vlahovic aleggia solo nelle pagine dei giornali.