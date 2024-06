Jack, Castro, Duncan: il tempo dell’addio. Dalla salvezza a lottare per l’Europa

La Fiorentina si appresta a salutare tre centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli e Duncan. Dopo aver lottato fino all'ultima giornata per la salvezza, e aver lottato per riportare un trofeo a Firenze che manca da troppo tempo, è arrivato il momento di dividersi. Infatti oggi sarà l'ultimo giorno in viola per i tre centrocampisti: domani scadranno i contratti e potranno salutare la Fiorentina da svincolati.

Giacomo Bonaventura, arriva a parametro zero dal Milan nell'estate del 2020. In una Fiorentina in grosse difficoltà, che faticava, e spesso lottava nella parte destra della classifica. In questi quattro anni ha dimostrato di essere un leader e l'uomo in più in mezzo al campo; da mezz'ala a trequartista passando per la mediana. Molti gli allenatori passati da Firenze durate la sua permanenza: Montella, Iachini, Prandelli, Vincenzo Italiano. La scelta sul Jack però era sempre la stessa: "Jack gioca". Sempre al centro del progetto, Bonaventura ha ripagato la fiducia. 162 presenza in maglia viola, 22 gol e 22 assist.