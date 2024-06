La Fiorentina saluta Bonaventura: “Rimarrai per sempre nella storia viola”

Oggi, 30 giugno 2024, è l'ultimo giorni di Bonaventura alla Fiorentina. Da domani il centrocampista potrà lasciare il club da svincolato. Dopo 5 anni in riva all'Arno, sconfitte dolore ma anche molte gioie, la Fiorentina ha salutato Jack sui propri profili social in cui si legge "Grazie jack. Rimarrai per sempre nella storia viola"