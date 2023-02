Italiano-Allegri, guai a scambiare fischi per fiaschi

Fischi per fiaschi

Pacata e precisa la reazione di Italiano.Irruenta e aggressiva quella di Massimiliano Allegri. Eppure sempre di fischi si tratta. Il "fate ridere" dei tifosi della Fiorentina è stato considerato ingiusto ed esagerato. Così come i fischi del tifoso juventino nei confronti di qualche giocatore di Allegri che si è subito interessato per difendere la squadra. Un proprio tecnico deve sempre difendere i propri giocatori, ma attenzione a scambiare fischi per fiaschi. Il pubblico spesso vede qualcosa che dal campo non si nota. La Curva Fiesole ha parlato, si è chiarita e adesso attende la Conference. Perchè il "fate ridere" potrebbe essere un assaggio di qualcosa pronto ad esplodere nel caso in cui non arrivasse un buon risultato dal Portogallo. Difendere sì, fasciarsi gli occhi no. Per questo le dichiarazioni di Pradè possono lasciare un po' straniti.La Fiorentina non gioca male, ma attenzione ad accontentarsi perchè alla fine dei conti il risultato è quello che incide sulla stagione. Allegri lo sa molto bene, che ieri ha vinto un'altra gara delle sue. Insomma, fischi a Firenze e fischi a Torino. Arriveranno gli applausi? Non è questione di mani, ma di piedi. Quelli dei giocatori della Fiorentina.