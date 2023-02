Dal CS: stamani un confronto tra la squadra e un gruppo di tifosi viola

Al CS "Davide Astori", si è da poco concluso un confronto tra squadra e tifosi. Stamani - riporta Radio Bruno - è andato in scena un incontro tra un piccolo gruppo di tifosi della Curva Fiesole, circa 15/20, e il gruppo squadra. La piccola rappresentanza ha incontrato i giocatori nei, in un "faccia a faccia" durato circa 15/20 minuti. L'occasione per ribadire l'importanza della sfida con la Juventus, a maggior ragione domani che i tifosi non saranno presenti a Torino. Il clima è parso comunque tranquillo e disteso, il tutto si è concluso con un applauso da entrambe le parti.